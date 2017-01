Sandiaga Uno Sosialisasikan Program OK OCE, Kepada Wirausaha

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut tiga Sandiaga Uno menyampaikan visi dan misinya dihadapan pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Jakarta, Kamis (12/1/2017). Pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta mengusung program OK OCE (One Kecamatan One Center of Entrepreneur) bagi pelaku usaha UMKM warga ibukota Jakarta dengan target menuju 200ribu wirausaha baru.