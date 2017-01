Sandiaga Uno Luncurkan Buku 'Kerja Tuntas Kerja Ikhlas One Way Ticket To Success'

Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno saat peluncuran buku Kerja Tuntas Kerja Ikhlas One Way Ticket To Success' di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2017). Buku tersebut menurut Sandiaga Uno merupakan kisah hidupnya dari kecil hingga menjadi pengusaha sukses. One way ticket menjadi tema dari buku ini karena Sandiaga ingin menceritakan bawah setiap orang memiliki satu kesempatan di dunia ini. Kesempatan itu dimiliki dengan satu tiket yang tidak akan pernah kembali.