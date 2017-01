Jelang Inaugurasi, Trump Beri Penghormatan di Taman Makam Pahlawan Arlington

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump (kiri) dan Wakil Presiden terpilih AS Mike Pence (dua kiri) saat mengunjungi di Taman Makam Pahlawan Arlington, Virginia, Amerika Serikat, Jumat (20/1/2017) WIB. Kedua pemimpin AS tersebut datang untuk memberikan penghormatan kepada para prajurit di depan Thomb of Unknowns, monumen yang didedikasikan bagi para prajurit yang namanya tidak pernah bisa diidentifikasi.