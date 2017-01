Mercedes Benz Generasi Baru E Class Mulai Rakit di Wanaherang Bogor

Pekerja merakit mobil Mercedes-Benz The News E-Class di pabrik Mercedes-Benz Indonesia di Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1/2017). Marcedes-Benz Indonesia memulai proses perakitan lokal tipe sedan bisnis The New E-Class yang akan tersedia di showroom di seluruh Indonesia mulai kuartal kedua tahun 2017.