Pameran Foto Karya Luke Duggleby

Fotografer Luke Duggleby hadir pada pameran foto bertajuk "For Those Who Died Trying" di Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok, Thailand, Selasa (31/1/2017). Pameran foto tersebut menghadirkan karya-karya Luke Duggleby. (REUTERS/Athit Perawongmetha)