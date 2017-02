Sepatu Lari Edisi SandiUno Ini Buatan Dalam Negeri Loh

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno meluncurkan sepatu olahraga di Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (5/2/2017). Sepatu merek 910 edisi SandiUno ini merupakan dari program wirausaha program One Kecamatan, One Center for Enterprenuership (OK OCE) dan hasil buatan dalam negeri.