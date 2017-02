Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta Tampilkan Kebudayaan Nusantara

Penari menarikan tarian Let It Go pada Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) 2017 bertajuk Pelangi Budaya Nusantara di Kampung Ketandan, Yogyakarta, Selasa (7/2/2017). Acara yang menampilkan berbagai kebudayaan dari seluruh Nusantara dan menjadi bentuk toleransi budaya di Indonesia itu berlangsung hingga 11 Februari 2017.