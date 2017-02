Paslon Pamer Program Unggulan di Debat Final Pilgub DKI Jakarta

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno (kanan) berbicara pada Debat Final Pilgub DKi Jakarta, Jumat (10/2/2017). Pada kesempatan ini, Sandiaga menjelaskan program OK OCE (One Kecamatan One Center Entrepreneurship). Program ini diyakininya akan membuka luas lapangan pekerjaan, yang sekaligus mengatasi berbagai persoalan.