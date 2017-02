Konferensi IBRAF Angkat Tema 'Media For World Harmony from Bandung to World'

Menkominfo Rudiantara (kiri) melakukan penandatanganan deklarasi secara elektronik didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kiri) pada acara Konfrensi Internasional dan pertemuan tahunan ke-5 OIC Broadcasting Regulation Authorities Forum (IBRAF) di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017). Pada acara tersebut juga di lakukan deklarasi bersama oleh sedikitnya 40 negara dengan tema 'Media For World Harmony from Bandung to World' yang membahas isu-isu media di dunia .