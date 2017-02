Usai Patenkan OK OCE, Sandiaga Uno Bertemu Chef Juna

Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno bertemu dengan Chef Juna usai menggelar konferensi pers mengenai pematenan program OK OCE di sebuah retoran di Jakarta, Kamis (23/2/2017). Sandiaga Uno resmi mematenkan hak cipta program OK OCE, Pematenan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan program OK OCE oleh oknum tertentu.