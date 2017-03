Peringatan 68 Tahun Serangan Oemoem 1 Maret

Anggota merpati putih Resimen Mahasiswa IST AKPRIND Yogyakarta menunjukkan kebolehanya saat acara peringatan 68 tahun Serangan Oemoem (SO) 1 Maret di halaman Monumen SO 1 Maret, Yogyakarta, Rabu (1/3/2017). Acara yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai elemen itu guna merefleksi peristiwa bersejarah SO 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang menjadi tonggak keberlangsungan NKRI.