Cabe Kering Impor Jadi Alternatif dari Cabai Segar yang Mahal

Seorang pedagang melayani pembelian cabai kering impor dalam plastik yang dijual Rp2000 per bungkus di Pasar Dinoyo, Malang, Jawa Timur, Rabu (2/3/2017). Sejumlah pedagang memilih untuk menjual cabai kering dengan harga Rp75 ribu per kilo yang diimpor dari India dan China karena masih tingginya harga cabai segar yang berkisar Rp100 ribu per kilogram.