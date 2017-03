Warga Kalianyar Antusias dengan Program OK OCE Sandiaga Uno

cawagub Sandiaga Uno saat kampanye di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (30/3/2017). Sandiaga Uno terus mensosialisasikan program KJP Plus, KJS Plus dan DP 0 rupiah, hingga penyediaan lapangan kerja atau dikenal OK OCE.