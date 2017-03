Terbatasnya Pasokan dari Petani Jadi Sebab Harga Buah Naga Naik

Seorang pekerja menata buah naga di sentra buah Purwoarjo, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (30/3/2017). Memasuki berakhirnya musim buah naga, membuat harga meningkat dari biasanya harga normal Rp6 ribu per kilogramnya menjadi Rp10 ribu per kilogram, karena pasokan dari petani menurun.