May Day 2017, Puluhan Ribu Buruh Merahkan Kawasan Bundaran HI

Massa buruh saat memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Jakarta, Senin (1/5/2017). Penghapusan Sistim outsouching dan kenaikan upah masih menjadi tuntutan buruh pada May Day 2017 ini.