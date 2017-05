1.300 Jurnalis Ikut Ambil Bagian pada WPFD 2017

Menkominfo Rudiantara (kedua kiri) bersama Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (kiri), Assistant Director-General for Communication and Information UNESCO Frank La Rue (kedua kanan) dan EU Ambassador to ASEAN Francisco Fontan Pardo (kanan) menggelar jumpa pers saat World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (2/5). WPFD yang diikuti sekitar 1.300 jurnalis dalam dan luar negeri itu dalam rangka memperingati hari kebebasan pers dunia.