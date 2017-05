Pameran Foto Perjalanan Pers Indonesia Selama 80 Tahun

Pengunjung mengamati foto yang terpajang pada pameran foto "80 Years in 80 Photos : Chronicling Indonesia in Images since 1937" di World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (3/5/2017). Pameran foto jurnalistik karya pewarta foto Antara tersebut bercerita tentang perjalanan pers Indonesia selama 80 tahun.