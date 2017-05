Okezone Goes to Campus Sambangi Universitas Mercu Buana

Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa (kanan) bersama (ki-ka) moderator Syukri Rahmatullah, Wasekjen Mastel Wijaya Kusuma dan Dosen & Kabid Broadcasting UMB Dr Afdal Makkuraga Putra saat Redbons Discussion pada acara "Okezone Goes to Campus" di Auditorium Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat, Rabu (17/5/2017). Diskusi tersebut bertemakan "Beyond New Media Era".