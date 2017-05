Tambah Stok BBM Jelang Ramadan, Petugas Periksa Pipa Penyaluran BBM

Petugas memeriksa pipa penyaluran BBM di terminal BBM Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017). Memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VI akan menambahkan stok BBM hingga 7 persen seperti stok Premium sebanyak 925 KL per hari, Pertalite sebanyak 646 KL per hari dan Solar sebanyak 475 KL per hari.