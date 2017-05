Ratusan Karyawan MNC Group Berbagi untuk Sesama lewat Aksi Donor Darah

Karyawan MNC Group mengikuti aksi donor darah di Auditorium MNC Tower, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017). Kegiatan yang diikuti ratusan karyawan MNC Group dan dilakukan tiga kali dalam setahun yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengusung tema "MNC Love Donation" dengan tagline "Let's Share The Love With Your Blood". Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif guna meningkatkan kepedulian sosial dan semakin merekatkan kebersamaan antarkaryawan.