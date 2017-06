Laju Pertumbuhan Penduduk Ibu Kota Capai 1,4% per Tahun

Suasana pemukiman padat di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (13/6/2017). Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,4 persen per tahun atau 135 ribu jiwa per tahun serta kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta rata-rata mencapai 23 ribu per kilometer persegi, mampu memicu berbagai masalah khas perkotaan seperti tata ruang, kesehatan, kemiskinan dan kriminalitas.