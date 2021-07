Polymerase Chain Reaction (PCR) merupakan cara yang dinilai paling akurat untuk menentukan seseorang terjangkitatau tidak. Selain itu, pada lembar tes PCR, juga terlampir Cycle Threshold (CT) Value yang dapat mengukur jumlah virus dalam tubuh seseorang.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namun, angka CT Value yang tertera seringkali salah dipahami oleh masyarakat awam. Mereka menganggap nilai CT Value berbanding lurus dengan tingkat keparahan Covid-19.Lalu seperti apa faktanya? Simak informasi selengkapnya dalam infografis okezone di atas ya!