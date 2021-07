Nadia mengatakan varian tersebut sudah teridentifikasi sejak November 2020 ada di sejumlah provinsi Indonesia.

Ia juga membenarkan bahwa varian lokal tersebut masuk dalam kategori Alerts for Further Monitoring alias varian yang tengah dipantau perkembangannya oleh Badan Kesehatan Dunia ( WHO ). Selengkapnya simak Infografis.