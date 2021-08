WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengungkapkan, masyarakat yang hendak makan di warteg ataupun restoran wajib menunjukkan sertifikat

"Jadi, ini berdasarkan surat keputusan Kadis Pariwisata DKI bahwa restoran di luar yang out door, warteg, rumah makan yang diperbolehkan itu sampai pukul 20.00 WIB. Kalau yang take away sampe 22.00, kemudian yang makan boleh sampai 20 menit harus menunjukkan surat vaksin," kata Ariza di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).Selain restoran dan warteg, tempat-tempat di mana saja di Jakarta yang wajib menunjukkan sertifikat vaksin? Selengkapnya simak dalam infografis okezone di atas ya!