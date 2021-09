. Disebutkan bahwa

mungkin saja kebal terhadap vaksin covid-19. Benarkah demikian?

Dikutip dari Antara, Jumat (3/9/2021), varian Mu dikenal dengan kode B.1.621 dan pertama kali terdeteksi di Kolombia pada Januari 2021. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun mengklasifikasikannya sebagai variant of interest (VOI).Menurut laman Livescience, label VOI berarti prevalensi varian tersebut meningkat di beberapa area dan mutasi ini cenderung memengaruhi karakteristik virus seperti penularan atau tingkat keparahan penyakit. Menurut WHO , varian Mu memiliki konstelasi mutasi yang menunjukkan sifat potensial untuk lolos dari kekebalan vaksin. Selengkapnya simak Infografis diatas.