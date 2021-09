Retno Marsudi menyebutkan, bahwa sebanyak 5,5 miliar dosissudah disuntikkan di seluruh dunia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Di seluruh dunia 5,5 miliar dosis vaksin telah disuntikkan," ujar Retno dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/9/2021).Retno melanjutkan, 80% dari vaksin Covid-19 tersebut sudah disuntikkan ke warga yang negaranya berpenghasilan menegah ke atas.Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan bahwa 10% populasi setiap negara telah divaksinasi Covid-19 hingga akhir bulan Agustus 2021."Dan 40% populasi tiap negara pada akhir tahun ini. Target WHO ini dapat dengan mudah dicapai oleh negara berpenghasilan tinggi. 90% high income countries telah mencapai target vaksinasi 10% populasinya. Dan lebih dari 70% high income countries telah mencapai target 40%," kata Retno.Retno mengungkapkan, hingga kini belum ada satu pun negara yang berpenghasilan rendah dapat mencapai target 10% dari yang ditargetkan WHO tersebut."Vaksin dan vaksinasi sangat penting, artinya agar kita dapat keluar dari pandemi. Namun, kita melihat adanya ketimpangan distribusi di seluruh dunia," tandas Retno.Selengkapnya simak dalam infografis.