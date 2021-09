akan mencalonkan diri sebagaidalam pemilihan tahun depan.Dia dicalonkan sebagai calon oleh fraksi dari partai yang berkuasa, PDP-Laban.------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Saya seorang petarung, dan saya akan selalu menjadi petarung di dalam dan di luar ring,”terangnya.Pacquiao telah berjanji untuk berkampanye melawan kemiskinan dan korupsi.Di atas karir cemerlangnya sebagai petarung, Pacquiao, 42, adalah seorang senator di parlemen Filipina.Sebagai seorang petinju, Pacquiao memenangkan gelar dunia dalam delapan divisi berbeda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kalah dalam pertarungan terakhirnya melawan lawan Kuba dan mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk pensiun.Dia adalah tokoh populer di negara asalnya tetapi menghadapi perjuangan berat, tertinggal dalam jajak pendapat yang secara konsisten diungguli oleh anak petahana Presiden Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Carpio.Sementara itu, petahana Rodrigo Duterte dilarang dari masa jabatan lain tetapi telah dipilih oleh faksi partai saingan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, sebuah langkah yang menurut para kritikus adalah upaya untuk mempertahankan kekuasaan.Dia terpilih untuk mencalonkan diri bersama sekutu dekat, Christopher "Bong" Go, tetapi Go mengatakan dia tidak ingin menggantikan Duterte.Partainya ingin Go mempertimbangkan kembali keputusannya, penolakannya terhadap pencalonan telah mengarah pada saran bahwa putri Presiden Duterte, Sara Duterte-Carpio, dapat bergabung dengannya.Tidak jelas faksi PDP-Laban mana yang akan diakui oleh komisi pemilihan negara itu untuk pemilihan 2022.Selengkapnya simak dalam infografis Manny Pacquiao di atas ya!