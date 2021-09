MUTASI

virus Covid-19 kembali terjadi, kali ini di Amerika Serikat (AS). Varian ini pun dinamakan R.1 dan menyerang lansia yang berada di panti jompo di kawasan Kentucky.---------------------------------------------------------------------------------------------------Menurut laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), mutasi yang terjadi adalah 'D614G' yang menunjukan bukti bahwa dapat meningkatkan penularan virus."Artinya, varian R.1 bisa lebih menular daripada jenis varian Covid-19 sebelum-sebelumnya," terang CDC, dikutip dari Prevention, Jumat (24/9/2021).Meski begitu, CDC belum mengidentifikasi varian R.1 sebagai varian of interest (VoI) atau variant of concern (VoC). CDC melaporkan bahwa mutasi lain dari varian R.1 telah terlihat pada varian yang sudah masuk ke kategori VoC. Menurut peneliti, varian R.1 ini dikhawatirkan akan menghambat terapi Covid-19 dan mungkin dapat kebal vaksin.Beberapa laporan mengatakan bahwa varian R.1 ini sudah menyebar di 47 negara bagian di AS, tapi karena varian ini tidak dipantau secara aktif oleh CDC, sulit untuk mengetahui dengan pasti sudah kemana saja pergerakan varian ini. Namun, Kentucky menjadi wilayah tertinggi penyebaran.Varian R.1 sendiri teridentifikasi di panti jompo wilayah Kentucky sejak Maret 2021. Dari laporan yang dibuat CDC, ada 83 warga yang terinfeksi dan 116 tenaga kesehatan, padahal 26 penghuni panti jompo dan 20 nakes sudah pernah terinfeksi Covid-19 sebelumnya.Pengujian genomik pun dilakukan untuk mencari kebenaran mengenai varian R.1 dan hasilnya terbukti benar bahwa kesemuanya itu terinfeksi varian R.1. Semua orang yang terinfeksi memiliki gejala, satu orang dinyatakan meninggal dunia.CDC melaporkan, 90% penghuni panti jompo dan 52% staf kesehatan sudah divaksinasi dosis lengkap. Artinya, vaksin Covid-19 yang ada sekarang kurang efektif terhadap serangan varian R.1.Selengkapnya simak dalam infografis ya!