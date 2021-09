PIALA

akan berlangsung di Singapura yang akan menjadi tuan rumah tunggal. Turnamen sepakbola akbar di kawasan Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022.





Format turnamen ini tidak berubah meski berlangsung di tengah pandemi Covid-19 . Setiap tim tetap akan memainkan empat pertandingan round robin di fase grup, lalu semifinal dan final akan dipertandingkan dalam dua leg.





Tim Nasional (Timnas) Indonesia tergabung dalam Grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos.





Berikut jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2020:









Timnas Indonesia vs Kamboja (Kamis, 9 Desember 2021)Timnas Indonesia vs Laos (Minggu, 12 Desember 2021)Timnas Indonesia vs Vietnam (Rabu, 15 Desember 2021)Timnas Indonesia vs Malaysia (Minggu, 19 Desember 2021)Selengkapnya simak Infografis diatas.