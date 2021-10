Baca juga:

Hasil kualifikasi MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, Francesco Bagnaia berhasil merebut posisi terdepan di Circuit of the Americas (Cota), Minggu (3/10/2021) dini hari WIB. Sedangkan Marc Marquez berada di peringkat ketiga, sementara Valentino Rossi tercecer di posisi 20.Berbekal hasil positif di FP4, pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir mampu mengamankan posisi kedua. Hasil itu membuat sang juara dunia berhak melangkah ke sesi Q2.Mir tidak sendiri ke Q2, karena akan didampingi oleh rider Sky VR46, Luca Marini. Dia menjadi yang tercepat pada Q1, setelah menorehkan waktu 2 menit 3,610 detik.Sementara kakak tiri Marini, Valentino Rossi sempat berusaha menekan pada menit-menit akhir. Namun, pada akhirnya dia malah terjatuh dan harus puas menduduki posisi ke-10.Selengkapnya Simak Infografis diatas.