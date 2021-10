balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, Marc Marquez keluar sebagai juara di Circuit of the Americas (Cota), Senin (4/10/2021) dinarc marquez infografis okezonei hari WIB. Sedangkan Fabio Quartararo berada di posisi kedua, sementara Valentino Rossi di peringkat 15.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Begitu balapan dimulai, Marquez yang memulai balapan di posisi ketiga, langsung melesat ke depan. Dia mendahului Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo yang menduduki pole position serta posisi kedua.Nasib Bagnaia semakin memburuk, karena dia justru kehilangan banyak posisi. Sementara Quartararo sanggup menduduki posisi kedua, di belakang Marquez yang melaju cepat.Saking cepatnya Marquez, dia sampai sudah membangun jarak yang cukup jauh dalam beberapa putaran. Pembalap asal Spanyol tersebut lalu juga menorehkan fastest lap di putaran keenam.Sedangkan Bagnaia sempat terjebak di posisi keenam pada putaran kedelapan. Tetapi, dia sukses menyalip pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins dan merebut posisi kelima.Bagnaia kemudian tak perlu bersusah payah untuk menyalip rekannya, Jack Miller. Pasalnya, Miller langsung membiarkan Bagnaia lewat tanpa banyak perlawanan, dan memberikan peringkat keempat.Selengkapnya simak dalam infografis MotoGP Marc Marquez di atas ya!