atau World Teachers' Day. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru.

Pada tahun ini,

akan fokus pada dukungan yang dibutuhkan guru untuk berkontribusi penuh pada proses pemulihan bertajuk "Teachers at the heart of education recovery" atau "Guru di jantung pemulihan pendidikan”.