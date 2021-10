Baca juga:

10tanpa gelar sarjana diprediksi tumbuh dengan cepat. Meski gelar sajana menjadi tolak ukur untuk bekerja di perusahaan, tapi tidak terlalu berpengaruh terhadap 10 pekerjaan ini.Menurut laporan terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat , gelar sarjana dapat menempatkan Anda pada jalur cepat menuju sukses di pasar kerja saat ini. Selain itu dapat meningkatkan potensi penghasilan dan akses ke berbagai peluang kerja.Namun, dalam realitanya tidak semua orang bisa mendapatkan gelar sarjana. Hal itu lantaran biaya yang dikeluarkan untuk masa studi tidaklah murah.Selama 10 tahun terakhir, biaya kuliah telah meningkat sekitar 25 persen. Menurut analisis data CNBC Make It dari The College Board, utang pelajar telah meroket untuk membiayai studi perguruan tinggi. Seperti halnya di Amerika Serikat, saat ini banyak yang berutang lebih dari USD1,73 triliun dollar atau setara Rp 24,6 ribu triliun (kurs 1 USD Rp 14.256) dalam pinjaman mahasiswa.Sebagian besar dari pekerjaan non-sarjana ini, hanya memerlukan ijazah sekolah menengah, gelar associate, atau prestasi non-gelar pasca-sekolah menengah, dilansir oleh CNBC, Selasa (5/10/2021).Berikut adalah 10 pekerjaan yang tidak memerlukan gelar sarjana:1.Teknisi Pembangkit Listrik Tenaga Angin2. Teknisi Panel Surya3. Asisten Terapi Okupasi4. Asisten Terapis5. Pembantu Rumah Tangga6. Pegawai Spa7. Programing8. Terapis9. Surveyor Hutan10. Guru Les Privat.Kepala Divisi Statistik Biro Tenaga Kerja Michael Wolf mengatakan, ada tiga tren yang mendorong munculnya pekerjaan non-gelar, yaitu peluang kerja di sektor energi terbarukan, berkurangnya generasi tua, dan adaptasi kebiasaan baru dalam menjaga diri selama pandemi.Misalnya, pekerjaan teknisi pembangkit listrik tenaga surya yang diproyeksikan akan tumbuh paling cepat dalam dekade mendatang sebagai imbas dari perubahan iklim dan permintaan energi berkelanjutan.Sementara, pekerjaan seperti asisten terapi okupasi, terapi fisik, dan asisten perawatan pribadi akan menjadi langka sejalan dengan banyaknya baby boomer yang pensiun yang bergantung pada layanan ini.Dalam analisis baru-baru ini, University of Southern California mencatat bahwa biaya perawatan kesehatan untuk generasi ini diperkirakan akan tinggi, karena mereka hidup lebih lama dan mengalami sejumlah penyakit seperti: obesitas, diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi.