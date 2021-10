Belantika musik Indonesia punya sejarah panjang yang tiada habisnya dan menarik untuk dibahas. Termasuk tentang grup band tertua di Indonesia, yang mengawali lahirnya band-band hits di masa sekarang.







The Beatles, Jika di dunia ada Led Zeppelin The Rolling Stones , hingga The Everly Brothers, Indonesia pun mempunyai grup-grup musik yang tidak kalah keren. Salah satu dari grup band itu bahkan sudah eksis sejak 1945, lho! Siapa saja mereka?





The Tielman Brothers

Di urutan pertama ada The Tielman Brothers. Grup band ini merupakan yang tertua di Indonesia karena sudah ada sejak tahun 1945. The Tielman Brothers sendiri terdiri dari keluarga Tielman dari Kupang Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Andy Tielman, Reggy Tielman, Ponthon Tielman, Loulou Tielman, dan Jane Tielman sebagai vokal.





Koes Bersaudara

Selanjutnya ada Koes Bersaudara. Grup musik ini dibentuk oleh keluarga Koeswoyo pada 21 Juli 1960 dengan nama Koes Brothers. Mereka kemudian berganti nama menjadi Koes Bersaudara pada 1962 dan terdiri dari John koeswoyo (bass), Tonny Koeswoyo (Lead Gitar, Keyboard, vocal), Yon Koeswoyo (Vocal, Rhtm), Yok Koeswoyo ( Rhtm,vocal), dan Nomo Koeswoyo (Drum, vocal).





The Mercy’s

Kemudian ada The Mercy's yang didirikan pada 1965 di Medan. Grup band ini mulanya terdiri dari Erwin Harahap, Rinto Harahap, Rizal Arsyad, Reynold Panggabean dan Iskandar. Di eranya, The Mercy's mengacu pada band-band luar negeri seperti The Beatles, The Bee Gees, dan The Hollys. Mereka lalu terkenal dj era 1970-an dan beberapa kali berganti dan menambah personel.





Band 4 Nada

Berikutnya grup band tertua di Indonesia adalah Band 4 Nada yang merupakan band pengiring terkenal dan banyak mengiringi artis dan kelompok musik yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Remaco. Band 4 Nada ini dibentuk oleh Aloysius Riyanto atau A Riyanto pada tahun 1966. A Riyanto lalu mengajak M Sani (drum), Eddy (gitar) dan Nana (bas) dalam membentuk Band 4 Nada ini.





The Rollies

Di urutan berikutnya ada The Rollies yang terkenal sebagai grup musik jazz rock, pop, soul funk yang dibentuk di Bandung pada 1967 oleh Deddy Stanzah. Saat itu, Deddy mengajak seorang drummer, Iwan Iskandar, dan gitaris, Tengku Zulian Iskandar Madian, dari kelompok Delimas serta Delly dari kelompok Genta Istana.