Universitas yang ada di Bandung banyak diminati calon mahasiswa. Ya, tentu saja. Siapa yang tidak mengetahui Kota Bandung?Kota yang dijuluki kota Kembang ini memiliki banyak Institusi pendidikan tinggi terbaik di Indonesia. Bandung menawarkan ekosistem belajar yang kondusif.Berbagai fasilitas penunjang kehidupan mahasiswa tersedia lengkap di sini membuat universitas di Bandung tumbuh subur, dan selalu menarik mahasiswa baru untuk berkuliah disana setiap tahunnya.Berikut adalah rekomendasi universitas yang ada di Bandung:Beralamat di Jalan Ganesha No.10, Lb. Siliwangi, Coblong, Bandung, Jawa Barat. Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu pencetak Intelektual terbaik di Indonesia. Banyak tokoh berpengaruh bangsa yang lahir dari Institut Teknologi Bandung.Salah satunya adalah Ir. Soekarno dan BJ. Habibie yang tercatat sebagai alumni ITB. Bukan hal yang aneh jika mahasiswa ITB turut meraih penghargaan dari berbagai kompetisi baik dalam kancah nasional maupun internasional.Universitas Padjadjaran terletak di daerah Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Universitas Padjadjaran adalah pilihan terbaik di Bandung untuk menempul pendidikan dalam bidang Ilmu Sosial. Sama halnya dengan ITB, Universitas Padjadjaran juga kerap memenangkan ajang kompetisi bertaraf nasional dan internasional.Universitas milik perusahaan Telkom Indonesia ini merupakan universitas yang dilengkapi oleh fasilitas yang sangat menunjang kebutuhan belajar para mahasiswanya, seperti laboratorium, studio, perpustakaan, bengkel, career center, sport center, dan akses Wi-Fi. Cukup banyak pula prestasi yang diraih Universitas Telkom Bandung.Jika bercita-cita menjadi tenaga pendidik, maka Universitas Pendidikan Indonesia adalah tempat yang tepat. Universitas ini dahulu bernama IKIP Bandung. Seiring berjalannya waktu, namanya berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia.Selain menjadi Intelektual yang berwawas luas, Alumni Universitas Kristen Maranatha juga diharapkan mampu menjadi insan Kristen yang taat dan bijak dalam menggunakan pengetahuan mereka. Universitas ini sangat terkenal di kalangan mahasiswa Kristen yang ingin menuntut ilmu di Bandung. Universitas Kristen Maranatha meraih Top 100 Universitas Terbaik Indonesia pada tahun 2020.Universitas Katolik Parahyangan, atau yang biasa disingkat dengan UNPAR. Universitas ini disebut sebagai universitas swasta tertua di Bandung, Universitas Katolik Parahyangan juga menjadi universitas incara khususnya bagi mahasiswa yang memeluk agama Kristen.Beberapa pesohor negeri juga tercatat pernah berkuliah di universitas ini yaitu Olga Lydia, Tika Panggabean, dan Tulus. UNPAR pernah meraih penghargaan bergengsi diantaranya adalah pemenang 1st Prize dalam ajang The 51st International Chorwettbewerb di Austria pada tahun 2014 dan pernghargaan dari The Chiuxid International Design tahun 2016.Universitas Widyatama adalah salah satu universitas swasta terbaik di Bandung. Universitas Widyatama juga dikenal memiliki jaringan alumni yang kuat. Memiliki berbagai fasilitas penunjang pendidikan yang lengkap seperti perpustakaan, pusat IT, laboratorium, studio, poliklinik, bank, career center, tempat ibadah, business community development, food court dan lainnya menjadi salah satu daya tarik Universitas Widyatama.Bandung juga memiliki salah satu Universitas Islam terbaik di Indonesia yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Universitas ini juga pernah mendapat penghargaan sebagai satu-satunya universitas di bawah Kementrian Agama yang sukses menunjukkan keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2015.Jika setelah lulus ingin tenaga kerja terampil, maka menuntut ilmu di Politeknik Negeri Bandung dapat menjadi pilihan. Politeknik ini mencetak lulusan yang dikenal sebagai lulusan siap kerja. Politeknik Negeri Bandung pernah menjuarai berbagai kompetisi bertaraf internasional. Salah satunya adalah juara kontes robot dalam acara World Robot Olympic, Amerika Serikat pada 2015.Bagi yang ingin melanjutkan studi di bidang teknik dan teknologi, Institut Teknologi Nasional dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menempuh pendidikan tinggi. Institut Teknologi Nasional pernah menduduki perungkat ke-82 sebagai universita terbaik di Indonesia, dan ke-5473 di dunia.Universitas didirikan pada tahun 1960 dinamakan Univeritas Pasundan (UNPAS), memiliki akreditasi A, dan telah menerima mahasiswa dari berbagai belahan dunia, seperti Thailand, Singapura, Hungaria, Polandia, Taiwan, Turki, Jepang, dan lainnya. Universitas Pasundan menawarkan program pendidikan segala jenjang, mulai dari S1, S2 sampai program doktor.Universitas Islam Nusantara adalah Universitas Islam di Bandung yang bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk melanjutkan studi di kota kembang ini, disingkat dengan nama UNINUS, Universitas ini menargetkan lulusan mereka menjadi insan cendekia muslim yang berakhlak mulia dan berilmu tinggi. UNINUS mengusung semangat Islami-neal-prenuer (Islamic Milenial Enterprenuer) untuk menjawab tantangan zaman.Universitas Islam Bandung memiliki nilai-nilainya sendiri yang didapat dari tri dharma perguruan tinggi, yaitu Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid. Selain diajarkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, peserta didik juga dibina untuk melakukan pengabdian dan penelitian pada masyarakat.Universitas Advent Indonesia dikelola oleh Gereja Masehi, telah terakreditasi oleh BAN-PT, dan AAA (Adventist Accrediting Asociation), lembaga akreditasi internasional Advent di Amerika menjadi salah satu universitas terbaik di Bandung.Universitas Nurtanio memiliki tri dharma perguruan tinggi yang disesuaikan dengan perkebangan kedirgantaraan. Didirikan pada tahun 1999, Universitas Nurtanio tercipta atas hasil penggabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Angkasa dan Akademi Aeronautika Dirgantara Bandung. Universitas Nurtanio pernah menduduki peringkat ke-190 universitas terbaik se-Indonesia.Nah, itulah sejumlah universitas di Bandung yang dapat menjadi pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan kualitas yang terbaik.