Pemberian insentif tersebut antara lain insentif tarif curah sebesar Rp714/kWh untuk badan usaha SPKLU, dengan tarif penjualan maksimal Rp2.467 per kWh, serta keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik serta pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama untuk badan usaha SPKLU yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero).Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, tarif pengisian baterai per KWh yang ditetapkan di Indonesia tergolong lebih murah dibanding negara-negara di Eropa seperti Norwegia, Belanda, Denmark, Prancis, Swedia, Inggris, dan Jerman.Misalnya di Norwegia, tarif pengisian mobil listrik sebesar Rp7.871 per kWh. Tarif ini lebih mahal dibandingkan Indonesia yang sebesar Rp2.466,78 per kWh. Perbandingan ini dilakukan dengan rata-rata nilai tukar senilai Rp14.850 per dolar AS."Artinya, dengan penggunaan mobil yang sama di negara tersebut, biaya isi ulang daya di Indonesia cukup dengan Rp2.466,78 per kWh," ujarnya dalam webinar, seperti dikutip, Jakarta, Jumat (15/10/2021).Selengkapnya simak dalam infografis ya!