Tukang sihir ternyata jadi pekerjaan resmi di Kota Christchurch di Selandia Baru. Dalam 23 tahun terakhir ini,resmi dikontrak pemerintah dengan gaji sekitar Rp160 juta per tahun.Nama penyihir tersebut adalah Ian Brackenbury Channell. Dirinya merupakan laki-laki berusia 88 tahun, berasal dari Inggris.Adapun tugas utamanya "memperkenalkan dan mempromosikan Christchurch melalui sihir". Termasuk dalam ruang lingkup tugas Channell adalah menemui para turis dan menghibur mereka dengan suguhan sihir yang ia kuasai.Baca Juga:-----------------------------------------------Namun setelah mempraktikkan ilmu sihir dan menghibur pelancong selama lebih dari dua dasawarsa, kontraknya tak diperpanjang. Demikian dikutip dari BBC Indonesia. Senin (18/10/2021).Juru Bicara Pemkot Christchurch, Lynn McClelland mengatakan bahwa surat penghentian kotrak sudah dikirim.Dia mengatakan, ini adalah keputusan sulit, namun memastikan Channell akan tetap menjadi bagian dari sejarah Christchurch sampai kapan pun.Dia mengatakan dengan selesainya kontrak si tukang sihir, pihaknya telah menetapkan strategi baru untuk mencerminkan komunitas Christchurch yang beragam, yang atraktif tak hanya bagi warga, tapi juga bagi wisatawan, baik domestik maupun internasional.Ditambahkan pula, diharapkan strategi promosi ini bisa menarik kalangan dunia usaha, dan para migran berkeahlian tinggi.Sementara itu, si Tukang Sihir mengakui bahwa Pemkot tak memperpanjang kontrak karena dirinya dianggap tak lagi cocok dengan atmosfer Christchurch."Ini mengisyaratkan bahwa saya ini tua dan membosankan ... tapi di Christchurch ini tak ada yang seperti saya," kata Channell seperti dikutip The Guardian."Tipikal birokrat semua orang suka dengan saya, tak ada yang suka dengan mereka," katanya.Total gaji yang dia terima sejak menjadi ahli sihir resmi di Christchurch sekitar Rp5 miliar dan klausul khusus yang menjamin gajinya bebas pajak.Situs daringnya menyebutkan bahwa ia memilki surat izin mengemudi dengan nama The Wizard, Si Tukang Sihir.Di pusat kota, ia menempatkan dirinya sebagai tujuan wisata.Dia juga pernah melakukan ritual minta hujan di Selandia Baru dan Australia saat kedua negara ini dilanda musim kering berkepanjangan.Saat ditanya apakah sekarang ia akan merapal mantra agar kota Christchurch dilanda malapetaka, Channell mengatakan ia lebih memilih mengirim doa-doa kebaikan."Saya ingin anak-anak mimpi indah, selalu sehat ... dan berharap agar para birokrat lebih humanis," katanya.Penyihir di Kota Ini Kena PHK, Gajinya Rp160 Juta.