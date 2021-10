Rupanya Hari Sumpah Pemuda yang selalu dirayakan setiap tahunnya pada 28 Oktober menjadi pemacu dan pemantik semangat anak muda untuk terus berkarya.Baca juga:------------------------------------Semangat anak muda yang membara tentunya yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Banyak sekali tokoh muda Indonesia yang mengharumkan nama negaranya. Mereka bahkan berbuat sesuatu yang dampaknya bisa dirasakan tak hanya oleh Indonesia, tetapi dunia.1. Carina Citra Dewi JoePerempuan muda satu ini namanya sempat jadi sorotan publik karena menjadi bagian dari terciptanya vaksin Covid-19 AstraZeneca 2. Indra RudiansyahIndra juga menjadi orang di balik vaksin Covid-19 AstraZeneca. PhD candidate ini sejatinya tengah menempuh pendidikan S3 pada Program Clinical Medicine di Jenner Institute, Oxford University.3. Hutomo Suryo WasistoPrestasinya yang cukup membanggakan Indonesia adalah dia menjadi peneliti postdoctoral di School of Electrical and Computer Engineering (ECE), Georgia Institute of Technology, Atlanta, Amerika Serikat 4. Keni VidilaserisIa adalah seorang peneliti postdoctoral di Departemen Biokimia Universitas Helsinki, Finlandia.Selengkapnya simak infografis diatas ya.