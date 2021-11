memunculkan jenis-jenis pekerjaan baru yang bisa menjadi pilihan lulusan Teknik Informatika.Pilihan pekerjaan tersebut mempunyai gaji yang selangit.Melansir laman resmi Bina Nusantara University, Minggu (31/10/2021), informatika merupakan disiplin ilmu komputer.Yaitu mempelajari data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi.Secara umum informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi.Ahli IT dibutuhkan oleh setiap perusahaan yang mengandalkan teknologi untuk beroperasi, baik perusahaan negeri, swasta, maupun multinasional di berbagai sektor industri.Karena perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat terutama di bidang IT dan kemampuan atau keahlian IT ini sangat berperan penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi dalam mengelola software yang dimiliki.Lantas, apa saja jenis pekerjaan yang tercipta karena kehadiran system IT ini.Berikut ini 6 pilihan profesi dari jurusan Teknik Informatika yang perlu mahasiswa tahu untuk persiapan setelah lulus nanti.Simak Selengkapnya di Infografis.