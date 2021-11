Muslim 500 kembali keluarkan sejumlah nama yang menjadi tokoh beragama Islam paling berpengaruh di dunia. Di antara nama-nama tersebut, terdapat nama Presiden Joko Widodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Sebelumnya, Joko Widodo juga sudah pernah memasuki daftar tersebut. Tahun ini, dirinya menempati posisi ke-13 di antara tokoh-tokoh lainnya.Tidak hanya Jokowi , ada juga beberapa tokoh beragama Islam lain dari Indonesia yang berhasil memasuki daftar ini. Beberapa nama seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Habib Luthfi bin Yahya.Hebatnya, Jokowi berhasil mengalahkan nama-nama besar lain yang juga masuk ke dalam daftar, seperti Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman, Presiden Singapura Halimah Yacob, serta Pemain Sepak Bola Muhammad Salah.Siapa saja yang berhasil masuk ke dalam daftar tersebut? Ini dia nama-namanya.1. HH Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani - Emir of Qatar (11)2. HM King Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud King of Saudi Arabia - Custodian of the Two Holy Mosques (2)3. HE Grand Ayatollah Hajj Sayyid Ali Khamenei -Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran (3)4. HE President Recep Tayyip Erdoğan - President of the Republic of Turkey (1)5. HM King Abdullah II Ibn Al-Hussein King of the Hashemite Kingdom of Jordan - Custodian of the Holy Sites in Jerusalem (4)6. HE Justice Sheikh Muhammad Taqi Usmani - Scholar and Deobandi Leader (5)7. HM King Mohammed VI - King of Morocco (6)8. HH General Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan - Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (7)9. HE Grand Ayatollah Sayyid Ali Hussein Al-Sistani - Marja of the Hawza Najaf, Iraq (8)10. HE Imran Khan - Prime Minister of Pakistan (15)11. HE Sheikh Habib Umar bin Hafiz - Scholar and Director of Dar Al Mustafa, Tarim, Yemen (9)12. Sheikh Salman Al-Ouda - Scholar and Preacher (10)Selengkapnya simak dalam infografis di atas ya!