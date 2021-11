ORGANISASI Kesehatan Dunia ( WHO ) menjelaskan bahwa obesitas di seluruh negara telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak tahun 1975.Baca juga:------------------------------------------------------Belum lama ini Clinic Compare (UK) melakukan penelitian di 179 negara dengan menggunakan tiga parameter. Dirangkum dari laman Mexico Bariatric Center, Minggu (7/11/2021), berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan lima negara di dunia yang dianggap memiliki masyarakat kurang sehat.1. Republik Ceko Ceko dianggap sebagai negara paling tidak sehat di dunia, sebab sebagian besar masyarakatnya adalah peminum alkohol yang berat. Setiap orang dapat minum rata-rata 13,7 liter alkohol per tahun. Terletak di jantung Eropa Tengah, Republik Ceko memiliki bir terbaik Eropa.2. RusiaRata-rata satu orang Rusia dapat mengonsumsi 13,7 liter alkohol dan merokok sebanyak 2.690 batang per tahun. Sebanyak 30 persen dari semua kematian di Rusia terkait dengan alkohol. 3513. Slovenia Slovenia menjadi negara dengan konsumsi rokok terbesar keenam di seluruh dunia. Penduduk Slovenia rata-rata merokok 2.637 batang setiap tahun. Ini menjadikan Slovenia sebagai negara paling tidak sehat ketiga di seluruh dunia.4. BelarusiaSama seperti Rusia, Belarusia berada pada urutan keempat sebagai negara dengan konsumsi alkohol dan tembakau terbanyak di dunia.5. SlovakiaNegara Slovakia memiliki sekira 27 persen dari populasi yang didokumentasikan menderita obesitas. Penduduk Slovakia juga menempati peringkat kesembilan sebagai pengonsumsi alkohol tertinggi.Simak Selengkapnya di Infografis.