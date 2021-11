berbagai jenis sepeda motor di dunia ini. Kendaraan roda dua ini biasanya dipilih untuk mobilitas sehari-hari karena lebih murah dari kendaraan roda empat seperti mobil. Lalu bagaimana jika harga sebuah sepeda motor jauh melampaui harga mobil mewah?------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 7 motor termahal di dunia:Sepeda motor rakitan Italia, MV Agusta F4CC masuk dalam deretan motor termahal di dunia. Moge ini merupakan salah satu motor sport tercantik dengan harga 120.000 dolar AS atau Rp1,7 milliar.Honda tidak mau kalah menghadirkan unit roda dua terbaiknya. Mereka menghadirkan Honda RC213 V-S seharga 184.000 dolar AS atau sekitar Rp2,6 milliar.Pertama kali diluncurkan pada 1999, Hayabusa menerima facelift dan pembaruan pada 2008. Bagi Anda yang ingin meminang moge ini dapat membelinya seharga Rp2,8 milliar.Selanjutnya datang dari pabrikan roda dua Italia, Ducati Desmosedici D16RR NCR M16. Moge sangar ini terbuat dari titanium, avionik dan aluminium serta spatbor serat karbon dengan berat hanya 144 kg.Motor termahal di dunia berikutnya adalah kuda besi asal Amerika Serikat, Harley-Davidson Cosmic Starship. Moge dengan tampang sangar ini dapat Anda boyong dengan harga lebih dari 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp21 miliar.Motor klasik Porcupine E90 AJS 1949 menjadi salah satu.motor termahal di dunia setelah terjual dengan harga 7 juta dolar AS atau setara Rp100 miliar.Sepeda motor termahal di dunia dipegang Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Motor yang dibangun departmen store mewah asal Amerika Serikat tersebut terjual dalam lelang seharga 11 juta dolar AS atau sekitar Rp158 juta.Selengkapnya simak dalam infografis di atas ya!