Surakarta akan menjadi tuan rumah Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2021. Laga final kompetisi tersebut akan berlangsung pada 15-20 November mendatang di Gedung Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS.KRTI merupakan lomba yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Sebagai tuan rumah, KRTI 2021 diketuai langsung oleh Prof. Dody Ariawan dari Program Studi (Prodi) Teknik Mesin Fakultas Teknik (FT) UNS.Ia mengatakan bahwa dalam KRTI tahun ini, akan ada empat divisi yang dilombakan. “Empat divisi tersebut adalah Divisi Racing Plane (RP), Divisi Fixed-Wing (FW), Divisi Vertical Take-off and Landing (VTOL), dan Divisi Technology Development (TD).Setiap divisi yang dilombakan juga mempunyai tema yang berbeda karena lebih spesifik,” tuturnya, dalam siaran pers yang diterima, Kamis (11/11/2021). Divisi RP bertemakan F.A.T (Fast And on Track), tercepat dan pada lintasan yang berbentuk angka delapan (figure-of-eight). Kemudian, divisi FW mengangkat tema Pengiriman Paket Darurat pada Wilayah Karantina.Lalu, divisi VTOL mengusung tema QR-code based Fast Response and Accurate Shipment Delivery. Terakhir, divisi TD bertemakan Innovate UAV Technology. “Pesertanya ada 163 tim dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Baik dari Sumatera, Batam, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku Utara,” katanya.Selain menjadi tuan rumah, tim UNS juga berhasil meloloskan empat tim ke tahap final KRTI 2021. Mereka adalah tim Shankara pada divisi VTOL, tim Ernesti pada divisi RP, tim Bamantara pada divisi FW, dan tim Prigi Baswara pada divisi TD.Simak selengkapnya di Infografis.