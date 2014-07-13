Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2021 telah diketahui. Berlangsung di Sirkuit Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Sabtu (13/11/2021), malam WIB, Jorge Martin meraih pole position.
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Sementara itu, Valentino Rossi secara luar bisa menyegel posisi ke-10. Sesi Q1 berjalan dengan cukup ketat. Alhasil, Alex Rins dan Brad Binder menjadi dua pembalap tercepat. Hal itu membuat mereka berhak melaju ke sesi Q2.
Pada awal Q2, Jack Miller, langsung menjadi yang tercepat. Dia diikuti oleh Jorge Martin.Kemudian, Francesco Bagnaia berada di urutan ketiga. Di sisi lain, Rossi masih belum mendapatkan performa apiknya lantaran dia bertengger di urutan 11.
Miller terus melaju dengan cepat. Akan tetapi, di tiga menit akhir Q2, Bagnaia bisa mengungguli koleganya itu. Dia pun memimpin sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 30.000 detik.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Valencia 2021:
1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21)
3 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21)
4 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21)
6 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
9 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
10 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)
11 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1)
12 Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP)
13 Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)
14 Maverick Viñales SPA Aprilia Gresini (RS-GP)
15 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16)
16 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16)
17 Luca Marini ITA VR46 Avintia Ducati (GP19)
18 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)
19 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)
20 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)
Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)
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