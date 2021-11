DIKUTIP dari laman The Print, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Medis Sleep Medicine menerangkan bahwa orang yang dari laman The Print, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Medis Sleep Medicine menerangkan bahwa orang yang tidur terlalu larut , di atas jam 10 malam, meningkatkan risiko 10 kali lipat penyakit kardiovaskular

Baca Juga:

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

Studi dilakukan selama 9,2 tahun, mencarat kebiasaan tidur dari 112.198 peserta dari 21 negara. Peneliti mencatat data berupa waktu kebiasaan tidur yang dilaporkan peserta.





Hasil analisis ditemukan bahwa ada kaitan antara tidur larut dengan risiko stroke, gagal jantung, dan kematian. Diketahui juga bahwa orang yang tidur di atas jam 10 malam mengalami kematian sebanyak 5.633 dan 5.346 kasus kardiovaskular selama penelitian dilakukan.





Penelitian ini dilakukan oleh 23 ilmuwan, termasuk di antaranya dr V. Mohan seorang kepala diabetologi di Pusat Spesialisasi Diabetes Dr Mohan di Chennai, lalu dr Khalid F. Alhabib dari Eternal Heart Care Center and Research Institute di Jaipur, dan dr Biju Soman dari Stee Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology di Thiruvananthapuram.

Selengkapnya simak dalam infografis okezone di atas ya!