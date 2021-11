Adidas sempat membuat heboh dunia Maya lantaran pernyataannya yang menyebut bahwa Wayang Kulit merupakan kebudayaan yang berasal dari Malaysia pada Rabu (10/11/2021) lalu, melalui akun Instagram resminya @adidassg.Setelah diserang oleh netizen Indonesia yang tidak terima warisan budayanya diakui berasal dari negara lain, pihak Adidas pun memberikan permohonan maafnya melalui Instagram story dan mengubah judul dalam postingan mereka yang sebelumnya sudah diunggah.Beberapa komentar netizen Indonesia yang mempertegas asal wayang dari Indonesia, salah satunya adalah Gusty Pratama yang ikut mengomentari, "Wayang is Indonesian Culture, Dude. Take a note : check it first before you post something. (Wayang adalah budaya Indonesia, bung. Hal yan perlu diperhatikan : pastikan terlebih dahulu sebelum post sesuatu.)""Wayang belongs to Indonesia (Wayang milik Indonesia)," kata akun bababubu.id.Selengkapnya simak Infografis diatas.