Brevet sendiri merupakan tanda kemahiran yang dimiliki oleh seorang prajurit militer. Andika Perkasa sendiri dikabarkan memiliki total sebanyak 13 brevet dalam kariernya di militer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tidak hanya brevet dari dalam negeri, Andika yang sempat mengenyam pendidikan di luar negeri juga memiliki brevet dari negara lain.Berikut ini 13 brevet yang dimiliki oleh Andika Perkasa.1. Brevet Komando Pasukan Khusus2.Brevet Cakra Kostrad (2018)3. Brevet Free Fall4. Brevet Jump Master5. Brevet Gultor6. Brevet Pandu Udara (Pathfinder)7. Military Freefall Parachutist Badge (US Army)8. Master Parachutist Badge (US Army)9. Air Assault Badge (US Army)10. Master Explosive Ordnance Disposal Badge (US Army)11. Parachutist Badge (Royal Australian Army)12. Expert Marksmanship Badge with Pistol tab (US Army)13. Wing Penerbang TNI AU (2019)Selengkapnya simak dalam infografis okezone di atas!