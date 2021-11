Melansir Fox News, daftar itu terbagi menjadi lima kategori yakni kebudayaan, keberlanjutan, alam, petulangan dan keluarga.Daftar Best of the World 2022 National Geographic ini menawarkan 25 pilihan untuk kamu pertimbangkan, dipilih oleh tim editorial internasionalnya.Selengkapnya simak Infografis diatas tentang daftar 25 destinasi wisata terbaik menurut National Geographic.