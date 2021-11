Tempat tersebut hampir diselimuti awan mendung dan bersuhu lebih dingin dibandingkan tempat lain. Berikut daftar 6 tempat di dunia yang jarang terkena sinar matahari.1. Alaska, ASSelama 65 hari penduduk Utqiagvik, Alaska hidup dalam kegelapan. Mereka hanya dapat merasakan sinar matahari mulai tanggal 23 Januari sekitar pukul 1:04 (AKST) hingga 18 November. Penduduk Utqiagvik menamakan fenomena tersebut sebagai malam kutub.2. Rjukan, NorwegiaRjukan merupakan salah satu kota di Norwegia yang berada di kawasan Telemark, kaki Gunung Gaustatoppen. Rjukan menjadi kota tanpa cahaya matahari. Fenomena ini terjadi ketika musim dingin tiba yakni bulan September sampai Maret, tepatnya selama 6 bulan dalam setahun.3. Torshavn, Faroe IslandTorshavn adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Faroe Island. Torshavn terletak di bagian selatan pantai timur Streymoy. Torshavn hanya mendapatkan sinar matahari 2,4 jam per hari atau sekitar 840 jam per tahun. Suhu tertinggi di Torshavn hanya sekitar 12 derajat Celcius.4. Dikson, RusiaKota yang dijuluki Capital of the Arctic ini sering mengalami malam kutub atau hari tanpa sinar matahari selama lebih dari 24 jam di bulan Desember dan awal Januari. Selama 10 bulan kota Dikson diselimuti oleh musim dingin. Sementara di dua bulan sisanya, matahari tidak pernah terbit. Terhitung setiap tahunnya, hanya 1.164 jam sinar matahari menyinari Dikson.5. Chongqing, ChinaChongqing merupakan kota dengan iklim subtropis lembap dan mengalami kondisi iklim yang sangat basah hampir sepanjang tahun. Kota ini tercatat hanya memiliki jam sinar matahari sekitar 1.054 per tahun.6. Sao Joaquim, BrazilSao Joaquim terletak di Santa Catarina, Brasil Selatan. Kota ini merupakan dataran tinggi beriklim subtropis dengan ketinggian sekitar 1.360 meter. Sao Joaquim hanya menerima sinar matahari selama 1.055 jam per tahunnya. Pada bulan Januari, kota ini bersuhu rata-rata 17 derajat Celcius, sedangkan pada bulan Juli hanya 9 derajat Celcius.Selengkapnya simak Infografis diatas.