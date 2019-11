- Tim sukses pasangan Win-Ap (I Gde Winasa-IB Alit Putra) menuntut agar pencalonan Mangku Pastika dianulir. Tuntutan ini terkait status mantan Kapolda Bali itu yang masih aktif di Polri.Desakan ke KPUD Bali ini kembali mencuat setelah tim advokasi Win-AP memperoleh jawaban tertulis dari Kapolri terkait status Mangku Pastika.Ketua tim advokasi Win-Ap Nengah Sudiartha mengatakan surat balasan dari Kapolri telah diterima pihaknya pada tanggal 30 Mei 2008. Surat bernomor B/270/V/2008 itu berisi penegasan status Mangku Pastika sebagai anggota Polri aktif.Meski begitu, Kapolri memberikan izin ke Pastika untuk mencalonkan diri dalam Pilgub dengan alasanĀ ketentuan dalam UU No 32/2004 memperbolehkan anggota Polri aktif mencalonkan diri dalam Pilkada. "Tapi dasar keputusan ini sama sekali tidak menyinggung tentang UU No 2/2002 tentang kepolisian RI," terangnya dalam jumpa pers di markas tim sukses Win-Ap, Jl Tukad Gangga, Denpasar, Minggu (8/6/2008).Seharusnya, sambung dia, Kapolri bersikap tegas dengan menggunakan acuan UU No 2/2002 pasal 28 ayat (2) dan (3). Ketentuan pada pasal dua menyatakan anggota kepolisian RI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Sedangkan pada ayat 3 diatur bahwa anggota kepolisian RI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. "Semestinya dasar acuannya pada peraturan ini," katanya.Sebelumnya, tim advokasi Win-Ap telah melayangkan protes keras ke KPUD Bali karena meloloskan Mangku Pastika sebagai cagub Bali. Karena tidak ditanggapi, akhirnya mereka berkirim surat ke Kapolri pada tanggal 12 Mei lalu.Atas jawaban Kapolri ini, kata dia, pihak tim sukses Win-Ap mengaku cukup kecewa karena aspirasinya tidak mendapatkan jawaban tegas. Sehingga mereka akan menempuh langkah lebih lanjut. "Tapi kita belum akan menggugat karena masih ada jalan lain," tegasnya.Ketua Divisi Hukum KPUD Bali Ketut Sukawati Lanang Perbawa ketika dikonfirmasi mengatakan tidak akan membatalkan pencalonan Mangku Pastika. Sebab, PP No 6/2005 dan Keputusan KPUD Bali No 5/2008 telah mengatur tentang kandidat dengan latarbelakang PNS/Polri/TNI. "Mereka tidak harus non aktif, tapi cukup mengundurkan diri dari jabatan struktural dan fungsional," terangnya

(uky)